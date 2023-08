Sul Biogas a Santa Maria a Monte l'opposizione sostiene il sindaco

Il sindaco Manuela Del Grande "ha espresso parere contrario all’autorizzazione di variante dell’impianto di biogas di San Donato che consentirà al gestore di aumentare la qualità e la quantità di materiale da trattare". E l’opposizione la appoggia. "Condividiamo la posizione", si legge in una nota d Fare Insime. Il centrosinistra spiega anche come siamo arrivati qui. "Dal 2012 l’azienda agricola Prati Bioenergie utilizza le biomasse delle coltivazioni del triticale, del mais e di alcune oleaginose provenienti dalla “filiera corta” per produrre energia – si legge –. Ora si chiede di poter utilizzare nuove tipologie di materiali quali, ad esempio, i reflui zootecnici, i residui della sansa dei frantoi ed altri materiali organici di origine non vegetalle e di poterli recuperare anche da fuori Regione, diventando così un terminal di materiali di scarto". "L’eventualità di accogliere tipologie di materiale organico più impattante ed anche di origine non vegetale, sarebbe certamente negativo per il territorio e aggraverebbe la situuazione ambientale, soprattutto “odorigena” - prosegue la nota –. Dobbiamo anche dire che buona parte di questi odori sgradevoli deriva dalla scelta di far tenere stoccati i materiali in fermentazione all’interno dell’impianto, e quindi vicino agli abitati di San Donato, Cinque Case e Arnovecchio. Questa situazione è dovuta all’inccomprensibile scelta dell’amministrazione Parrella-Del Grande degli ultimi 10 anni, di negare alla Prati Bioenergie lo stoccaggio dei materiali nelle aree Pip, lontano dagli abitati, dove la stesssa ditta aveva già acquistato dei lotti appositi". "L scelta di una localizzazione decentrata avrebbe distribuito nel tempo il trasporto degli scarti verso l’impianto e avrebbe ridotto il flusso di mezzi".