"Sui rifiuti una carta etica per i partiti"

Sulla questione Keu e delle terre avvelenate finite al centro di un inchiesta della procura di Firenze, e delle bonifiche, le priorità sono "lavorare il più possibile per incrementare l’incrocio dei dati tra procure, associazioni di categoria, forze dell’ordine, diffondendo il più possibile la pratica della condivisione assoluta delle banche dati" e "ridefinire il prima possibile una carta etica di riferimento tra partiti politici, associazioni produttive e mondo del lavoro". Lo ha detto, si apprende, don Andrea Bigalli, presidente dell’Osservatorio regionale della legalità della Toscana, in occasione della seduta dell’organismo in cui sono state sentite l’assessore regionale all’ambiente, Monia Monni e la presidente della commissione d’inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana, Elena Meini. "A livello personale - ha aggiunto Bigalli - sottolineo che, se pur ci sia stato un lavoro serio del consiglio regionale, anche attraverso la commissione d’inchiesta, resto perplesso su quanto poco abbiano trattato la questione i partiti politici: è necessario ridefinire il modo con cui selezioniamo le rappresentanze, le formiamo, e come le definiamo da un punto di vista etico.