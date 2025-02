Successo per la mostra Babb, scatta la proroga

Prorogata fino all’11 maggio la retrospettiva dedicata a Babb-Giorgio Dal Canto, ospitata al Palp - Palazzo Pretorio. L’amministrazione comunale e la Fondazione per la Cultura Pontedera hanno deciso di prorogare la mostra sottolineando l’importanza "dell’omaggio della sua città ad un noto artista pontederese e la qualità culturale dell’offerta sugellata da importanti presenze".

"Nelle ultime settimane – spiega l’assessore alla cultura del Comune di Pontedera, Francesco Mori – abbiamo registrato un interesse crescente verso la mostra, con la corposa partecipazione delle scuole del territorio e visitatori in aumento, soprattutto nei weekend. Sabato scorso abbiamo avuto l’onore di accompagnare, nelle sale del Palp, lo scrittore di fama internazionale Daniel Pennac e solo pochi giorni prima abbiamo accolto l’attore Flavio Insinna. In entrambi i casi c’è stata grande attenzione verso l’artista, il significato delle sue opere ed in generale verso la cultura del territorio".

"Inoltre – aggiunge Mori – grazie alla collaborazione con la Fondazione Piaggio e sotto la guida di Michele Quirici è stato possibile convogliare gruppi in visite guidate. Sia al Museo Piaggio, dove è in corso la mostra sui 100 anni dell’azienda in città e sia al Palp, dove viene reso omaggio ad uno dei figli più illustri di Pontedera, Giorgio Dal Canto, un artista al quale tributiamo un doveroso omaggio nella città dove ha lavorato e vissuto".