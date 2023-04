Successo della serata sulla "Dama con l’ermellino"

Con un ottimo riscontro di pubblico è andato in archivio il secondo dei quattro incontri culturali promossi da Arco di Castruccio e coordinati dall’ex direttore degli Uffizi Antonio Natali. Dopo gli interventi del coordinatore dell’Arco Marzio Gabbanini e i saluti del presidente di Fondazione Crsm Antonio Guicciardini Salini, dell’assessore Alessandro Varallo e di padre Marco Sebastiani, lo storico dell’arte Andrea Baldinotti è entrato nel merito della sua lezione sulla Dama con l’ermellino e sulla ritrattistica del Genio: "Per tutta la sua vita Leonardo è stato maestro e allievo di se stesso: era pittore, regista, scienziato, uomo di corte e molto altro. Nei suoi ritratti ha sempre voluto immortalare l’anima che muove le persone". La Dama con l’ermellino nasconde una storia particolare: nella seconda guerra mondiale il quadro fu rubato e in alto a sinistra c’è ancora il segno del tacco di un ufficiale nazista; solo nel 1946 l’opera fu riportata a Cracovia. Prossimo appuntamento il 12 maggio con Vincenzo Farinella con "Una flagellazione di Donatello perduta e ritrovata: problemi di iconografia". Infine chiude Riccardo Spinelli il 9 giugno con "Oltre il visibile. Episodi figurativi nell’età medicea fra Seicento e Settecento".