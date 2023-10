Successo dei Birò. Il giro della Terra

In un anno hanno percorso 45.350 chilometri. Per dare l’idea di questa unità di misura basti pensare che un giro completo della Terra prevede un percorso stimato di 40.075 chilometri. A riuscire in questa "impresa" sono stati i 12 Birò, i veicoli elettrici prodotti da Estrima, che nell’ottobre 2022 il Sistema Peccioli ha messo a disposizione del noleggio di cittadini e turisti. Da questi dati sono esclusi gli altri Birò, per un totale di 32, che dodici mesi fa sono stati assegnati ai commercianti in via esclusiva e gratuita. Numeri che hanno convinto amministrazione comunale e Belvedere Spa a proseguire in questa fortunata sperimentazione green della "Mobilità Sostenibile Peccioli" insieme all’azienda Estrima. Nell’ultimo anno sono stati quasi 700 gli utenti che si sono registrati alla Birò Share App, di questi poco più della metà residenti a Peccioli e con una buona percentuale anche di cittadini stranieri.