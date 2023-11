Studenti pendolari protestano in piazza

Studenti provenienti dalla Valdera in piazza dei Priori domani a partire dalle 9 per far sentire la loro voce contro i disservizi di Autolinee Toscane, denunciati a più riprese dalle famiglie e dalle forze politiche. Il problema attanaglia in particolar modo gli studenti-pendolari che ogni giorno, dalla Valdera, salgono sui bus per raggiungere gli istituti superiori di Volterra, viaggiando stipati come sardine. E’ capitato che qualche studente sia stato anche lasciato a piedi. il problema del sovraffollamento sui bus utilizzati da studenti, come detto, è stato presentato a più riprese a Autolinee Toscane, sia dai genitori e dai ragazzi, sia a livello di consiglio provinciale. Molto materiale fotografico raccolto dagli studenti nei viaggi-odissea dalla Valdera a Volterra, è stato inviato a Autolinee Toscane e ai Comuni da cui provengono gli studenti-pendolari.