Studenti in visita alla centrale idrica da 5 milioni di euro

Sono tornati a casa con una nuova borraccia e con una maggiore consapevolezza del valore dell’acqua, gli alunni e le alunne della scuola primaria Madonna dei Braccini, ieri mattina in visita alla centrale idrica del Ponte alla Navetta in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2024. Questa centrale, inaugurata la scorsa estate, è una infrastruttura fondamentale per garantire la continuità del servizio idrico a migliaia di cittadini. Qui ci sono otto grandi serbatoi-filtro e decine di metri di condotte. Un investimento da 5.6 milioni per rendere potabile l’acqua proveniente dai pozzi presenti in zona. "Il risultato è un sensibile miglioramento della qualità della risorsa idrica – ha spiegato Fabio Trolese, ad di Acque – ma soprattutto l’aumento della sua disponibilità complessiva nel sistema Bientina-Cerbaie. Con una capacità produttiva che arriva fino a 100 litri al secondo, le varie zone del territorio avranno più facilmente a disposizione la risorsa idrica necessaria anche per fare fronte ai sempre più frequenti periodi di siccità". Presente anche il presidente di Acque, Simone Millozzi. "I cambiamenti climatici rendono necessario accrescere l’attenzione dell’opinione pubblica, in particolare delle giovani generazioni, su un bene fondamentale e limitato, promuovendo comportamenti virtuosi".