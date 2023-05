Studenti alla scoperta delle aziende agricole. E nuovo progetto sul cinema

VOLTERRA

Nuovi progetti che spiccano il volo all’interno dell’istituto tecnico Niccolini: gli studenti della classe terza dell’indirizzo agrario hanno o partecipato alla visita didattica nell’azienda agricola "Castelvecchio" di Terricciola. La visita, che rientra nel progetto didattico "Alla scoperta delle nostre aziende agricole", volto alla conoscenza e alla promozione delle aziende agricole del territorio, è servita agli studenti di agraria del Niccolini per scoprire nuove realtà imprenditoriali nel settore agricolo e vitivinicolo. E questo grazie alla disponibilità delle diverse realtà imprenditoriali del territorio che permettono agli studenti di verificare sul campo quanto appreso sui banchi di scuola. L’istituto ha inoltre attivato ‘Il gusto del tempo. Racconti di cinema nel territorio’, nuovo progetto che vede coinvolti il Niccolini di Volterra, con la sezione carceraria e l’Itis di Pomarance.

Realizzato nell’ambito del piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole "Cinema e immagini per le scuole", promosso dal ministero della cultura e dell’istruzione, il progetto ha l’obiettivo di finanziare idde nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la scuola, con la promozione del linguaggio cinematografico ed audiovisivo e all’acquisizione di strumenti e metodi di analisi che favoriscano la conoscenza della grammatica delle immagini e la consapevolezza della natura e della specificità del loro funzionamento anche al fine di utilizzare l’opera cinematografica quale strumento educativo trasversale all’interno di percorsi scolastici.