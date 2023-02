Studenti ai fornelli per un sfida all’ultimo piatto

Il progetto “A cena da Ferruccio“ dell’istituto Niccolini torna di scena. Nato insieme all’indirizzo alberghiero e da una collaborazione con l’associazione Pro Volterra, il progetto vede quattro squadre abbinate a quattro diversi ristoranti di Volterra. Ogni squadra, composta da studenti di cucina, di sala e di accoglienza di tutte le classi dell’alberghiero, si darà battaglia in quattro diverse serate. Le due giurie, una tecnica e una popolare, decreteranno i vincitori nelle rispettive categorie: miglior primo piatto, miglior secondo piatto, miglior dolce e miglior servizio. Il progetto, pensato per rendere gli studenti consapevoli delle proprie potenzialità e abilità in riferimento al corso di studi, è stato voluto dalla dirigenza della scuola per immettere gli studenti nel mondo del lavoro, attraverso esperienze sul campo e una collaborazione diretta tra ragazzi e potenziali datori di lavoro. Nelle intenzioni della scuola, l’idea di creare una rete fra mondo scolastico e quello imprenditoriale che consenta di allargare i curricula scolastici degli alunni, con una maggiore conoscenza e integrazione tra le istituzioni scolastiche e le aziende, anche con la partecipazione di associazioni e enti presenti sul territorio. Ecco i ristoranti partecipanti: Chiostro delle Monache, Villa Nencini, Da Beppino e Don Beta. I ragazzi di cucina, predisporranno e realizzeranno il menù; quelli di sala si preoccuperanno di preparare i tavoli e servire le diverse portate; quelli di accoglienza, dopo aver accolto gli ospiti e averli accompagnati ai rispettivi tavoli, presenteranno di volta in volta i piatti serviti.

Ad aiutarli, anche un rappresentante Fisar. Si parte il 22 febbraio: il team Contessa Matilde, abbinato al ristorante Chiostro delle Monache aprirà la nuova stagione del progetto A cena da Ferruccio. Il 29 marzo sarà la volta del team Il Barbarossa, abbinato al ristorante Villa Nencini, poi, il 19 aprile Il Magnifico, associato al ristorante Da Beppino, e il 9 maggio il team Il Brachettone, con il ristorante Don Beta.

[EMPTYTAG]