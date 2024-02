Studentessa aggredita da coetanee. Testimoni e poi il riconoscimento

Pontedera, 25 febbraio 2024 – Testimoni minorenni e maggiorenni sono stati ascoltati dai carabinieri della compagnia di Pontedera impegnati nelle indagini per la ricostruzione dell’aggressione alla ragazza di diciotto anni da parte di due coetanee. I fatti, come già riportato ampiamente anche su queste pagine, sono accaduti dopo le 13 di sabato 17 febbraio alla fermata dei pullman del piazzale dello stadio di Pontedera dove le due ragazze hanno atteso la vittima per una sorta di regolamento di conti dopo che la diciottenne, pare, pronunciate delle frasi e degli apprezzamenti nei confronti di una delle due.

Sembrava che la cosa fosse stata risolta a parole, ma non è stato così e la ragazza è stata prima afferrata per i capelli e poi presa a calci e pugni, anche mentre era per terra. Le testimonianze sono indispensabili, stando a quanto si apprende da fonti investigative, perché la vittima – che si è presentata mercoledì scorso in caserma, insieme ai genitori, per sporgere querela – non ha fatto i nomi delle due che l’hanno aggredita. Dal video, filmato da un ragazzo o una ragazza che era presente, e che gira da giorni sui social, e dalle testimonianze i militari dell’Arma predisporranno un fascicolo con a+lcune immagini e tra queste la vittima sarà chiamata a riconoscere le due che l’hanno aggredita. Se le riconoscerà tra quelle già indicate dai testimoni, i carabinieri poi procederanno all’inizio della denuncia alla Procura della repubblica. Lo stesso verrà fatto nei confronti dell’autore o autrice del video poi postato sui social e nelle varie chat. Entro i primi due tre giorni della settimana che inizia domani ci sarà la fine delle indagini con la convocazione della diciottenne vittima dell’aggressione in caserma per il riconoscimento e la denuncia.

La ragazza , stando a quanto siamo riusciti ad apprendere, è ancora scossa per quanto le è successo. E’ una studentessa di un istituto Secondario di secondo grado del Villaggio Scolastico di Pontedera, maggiorenne dallo scorso giugno. L’aggressione è avvenuta in mezzo a decine di ragazze e ragazzi di ogni età, minorenni e maggiorenni, che ridevano e assistevano quasi fosse uno spettacolo. Solo uno, minorenne, è intervenuto per mettersi in mezzo e dividere le due dalla vittima.

gabriele nuti