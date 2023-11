Stranieri e servizi on line. Gli sportelli

I punti informativi restano centrali per il disbrigo di tutte le pratiche che riguardano i cittadini stranieri, come orientamento e assistenza per permessi di soggiorno, ricongiungimento familiare, cittadinanza italiana, decreto flussi, protezione internazionale, inviti per turismo. Agli sportelli – informa la Sds del Valdarno – lavorano operatrici che parlano le lingue maggiormente rappresentate sul territorio di riferimento ovvero albanese, wolof, cinese e arabo. "Abbiamo ritenuto importante – ha dichiarato Franco Doni, direttore della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa – affiancare ai servizi che fornivamo sulle pratiche legate alle pratiche di regolarizzazione della posizione giuridica dei cittadini stranieri in Italia, una specifica sezione dedicata a tutte quelle attività quotidiane che sempre più devono essere svolte on line e che riguardano settori fondamentali come la scuola e la salute. Pratiche che possono non essere di immediata comprensione e navigazione per i cittadini stranieri". Nel 2022 gli accessi totali sono stati 7530, 5mila accessi diretti agli sportelli, 1913 le consulenze telefoniche e 617 le consulenze effettuate all’interno del coordinamento. Si sono rivolti ai punti informativi in maggioranza cittadini provenienti da Albania (38,1%), Senegal (20,6%) e Marocco (11,9%), ma gli utenti totali provengono da più di 50 nazionalità diverse. Le persone che hanno usufruito dei servizi risiedono per la maggior parte nei Comuni di Santa Croce sull’Arno, Fucecchio e Empoli. Per accedere ai servizi sulle pratiche dell’immigrazione legate al soggiorno è necessario scrivere una mail assistenzastranieri.valdarnoin[email protected] o telefonare al numero 320 2569478.