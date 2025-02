Stranieri, affitti e residenze: "Intensifichiamo i controlli. Partiamo dal centro storico"

SANTA CROCE

Quanti stranieri vivono nel centro storico? Il Comune vuole avere una fotografia più precisa possibile e per questo ha chiesto alla polizia municipale di avviare una serie di controlli più capillari rispetto a quelli consueti. "Vogliamo sapere con la maggiore esattezza possibile – dice l’assessore ai servizi demografici Renato Rusconi (nella foto) – chi vive nel nostro centro storico, dove con il tempo molte abitazioni sono state affittate a famiglie straniere, arrivate in modo del tutto legittimo a Santa Croce, in cerca di lavoro o di una vita migliore rispetto al loro Paese di origine. La nostra non è certo una caccia alle streghe, anzi vogliamo arrivare a fare chiarezza proprio perché vogliamo accelerare i processi di integrazione. Non possiamo aiutare le persone a integrarsi se non sappiamo chi sono e dove sono. Inoltre è bene fare chiarezza perché in alcuni casi potrebbero emergere anche situazioni di ritardo da parte dell’ente. Per questo ho chiesto al comandante della polizia municipale Sandro Ammannati, dopo essermi confrontato con il sindaco Roberto Giannoni, di intensificare i controlli".

L’attività inizia con il centro storico. Ma poi verrà estesa a tutto il territorio. "I controlli riguarderanno l’identità di chi vive e in quali abitazioni del centro storico e a che titolo si trova lì – spiega Rusconi – Se ha un contratto di affitto e di che tipo. Verifiche anche sui permessi di soggiorno. Poi scatteranno una serie di accertamenti incrociando i dati negli uffici comunali a cominciare alla questione tributaria. Cercheremo di capire se le persone con un reddito pagano la Tari. Questo è un passaggio fondamentale perché altrimenti rischiamo di avere, anche se presunti, contribuenti che magari non pagano o perché evadono o perché hanno diritto a non pagare, ma se il comune non verifica continuiamo ad andare a tentativi e alla fine introduciamo errori nei conti dell’ente". "Si tratta di un intervento complesso per la polizia municipale e gli uffici comunali – conclude Rusconi – Ma abbiamo tutto il mandato per fare chiarezza".

g.n.