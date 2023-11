Strage del ’44 e nuove indagini: "I colonnini che furono colpiti potrebbero dirci la verità"

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

Se non si potranno analizzare i corpi per mettere sotto la lente eventuali schegge, la nuova indagine sui fatti del Duomo rischia di finire qui. Ci sarebbe, comunque, un’ulteriore prossibilità, una strada difficile ed impervia: ritrovare i colonnini della balaustra che andarono in pezzi nello scoppio del 22 luglio che fece 55 vittime e centinaia di feriti e furono sostituiti. "Anche quelli – dice Delio Fiordispina, uno dei motori del Comitato Gori e presidente dell’Anpi San Miniato – pur a distanza di tantissimi anni, potrebbero parlare e racontarci dettagli utuli a capire la matrice dell’ordigno che esplose nella cattedrale". L’iniziativa di nuovi accertamenti per dare un copione definitivo alla vicenda della strage del Duomo di San Miniato è, infatti, del Comitato Gori che, ormai da mesi, ha incaricato Danilo Coppe, esplosivologo di fama mondiale, è il più grande esperto italiano di stragi: negli anni ha lavorato con successo a scoprire la verità sulle stragi alla stazione di Bologna, su piazza della Loggia, sul Dc-9 Itavia, esploso su Ustica, e sul bombarolo Una Bomber.

Una ricerca difficilissima la vostra?

"Coppè è stato chiaro: basterebbe una scheggia per stabilire con un’analisi metallografica la mescola dell’acciaio: e sulla base di quei dati si può capire se l’ordigno è stato fabbricato in Germania o negli Stati Uniti".

Da qui il vostro appello ai familiari delle vittime, affinché diano la loro disponibilità all’esumazione del cadaveri dei loro congiunti per potere analizzare le schegge che li colpirono

"Ma nessuno si è fatto avanti. E quelli che abbiamo contattato direttamente, alla fine, hanno detto di no. Se si vuol arrivare alla verità bisogna fare qualche sacrificio. E’ chiaro che stiamo parlando di fatti di ott’anni fa. I resti delle vittime del Duomo dopo la sepoltura sono finiti anche negli ossari comuni, Ma qualcuno, sappiamo, deceduto molti anni dopo ci sarebbe ancora. Basta che i familiari si decidano. Ritrovare una scheggia, o un frammento, è fondamentale per fare definitiva luce sulle responsabilità di quel massacro, per capire di che tipologia di ordigno si trattò e la sua matrice".

C’è un’altra strada?

"Un’altra potrebbe esserci, comunque ardua".

Quale?

"Poter analizzare parti della cattedrale che furono centrate dalle schegge. O ritrovare pezzi dei colonnini che erano davanti all’altare maggiore e che andarono distrutti e furono sostituiti. Anche quelli potrebbero dirci qualcosa in più, Cercheremo in

ogni modo di fare il passo che manca a chiudere il cerchio. Il nostro appello a tutti è sempre valido".