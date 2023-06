Storie di santacrocesità Ora un libro le racconta

Un volume. Una grande storia. Il Comune organizza per Mercoledì alle 18 Casa delle Associazioni la presentazione della pubblicazione "Una lunga storia di successi, di avventure e di santacrocesità", volume a cura di Patrizia Bianconi, Marco Lepri, Letizia Quaglierini e Maria Letizia Bianconi. Durante la presentazione saranno ripercorsi i principali contenuti della pubblicazione: un viaggio nel tempo che, attraverso aneddoti, spunti biografici e storici, organizzati in 23 contributi, ci raccontano frammenti di memoria locale, dalla storia del Monastero di Santa Cristiana alla figura del celebre concittadino Don Backy, dai vecchi esercenti del centro storico come Dora D’Ufida, la Bambolina, la Nandina e la Cicogna allo “struscio” in Corso Mazzini, dal Bar Greco al Giacomelli fino allo storico bar l’Angiolo e l’indimenticabile cartolibreria Watson. Il volume, realizzato con il supporto grafico di Fulvio Leoncini, è arricchito da un contributo inedito di Alberto Pozzolini, animatore per decenni della scena culturale locale.