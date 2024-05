Storie di personaggi raffigurati nelle grandi opere d’arte. Laboratori creativi per bambini al Museo Diocesano

In occasione dell’edizione 2024 di "Amico Museo" il Museo Diocesano d’Arte Sacra di San Miniato propone per sabato 25 maggio una visita guidata interattiva, rivolta ai bambini delle scuole primarie (6-10 anni), per imparare a "leggere l’arte". Un’opportunità per capire come decodificare il linguaggio iconografico tramite il quale sono raffigurati i vari personaggi che animano le opere della collezione, le loro vicissitudini e i loro tratti distintivi. Al termine della mattinata saranno regalati degli opuscoli del museo che riportano quanto visto in ricordo dell’esperienza vissuta. Fino al 2 giugno i musei toscani aprono le loro porte per accogliere grandi e piccini con visite guidate, esposizioni straordinarie, laboratori, animazioni; attività diverse accomunate da un’identica passione: far conoscere il nostro patrimonio culturale con proposte che coinvolgano i visitatori in esperienze creative.