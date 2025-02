Storia di un bambino merendina-dipendente

SAN MINIATOGiovedì 20 e venerdì 21 febbraio alle 10 al Quaranthana Teatro in scena lo spettacolo per bambini “Giovannone e Musetta“. Giovannone è un ragazzino intelligente ma anche molto furbo, che ha sempre fame e ha un debole per le merendine-colazioni degli altri ragazzini. Agisce senza rendersene conto. È più forte di lui. Si direbbe merendina-dipendente. E si comporta in modo non proprio corretto quando incontra altri ragazzini che vorrebbero mangiare la propria merendina. Fa di tutto per rubargliela, anche assumendo un comportamento violento. Ne combina di tutti i colori fino a quando incontra una ragazzina, Musetta, dolce e affettuosa, che affronta in modo gentile e delicato il suo amico riuscendo a far emergere quanto di buono e positivo esiste ancora in lui. Il tema dello spettacolo ruota attorno alla riflessione sull’identità, la violenza, la relazione con i genitori, il rapporto con il cibo e l’amicizia, che può determinare la vita futura degli adulti, soprattutto quando si è ancora ragazzi. Un progetto di Beno Mazzone, per la regia di Lia Chiappara. Con Alessandra Cassina e Walter Greco, le musiche di Giuseppe Aiosi, le luci di Massimiliano Accardi e i costumi di Sartoria Teatro Libero.