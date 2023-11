Stop violenza, la Valdera si schiera. Incontri, lezione-spettacolo. Ma anche una mostra per dire basta

PONTEDERA

Mai come ora è urgente parlarne. Riflettere. Capire e soprattutto cambiare atteggiamento da parte degli uomini nei confronti delle donne. Mai come ora, dopo la morte di Giulia e delle altre 105 donne uccise dagli uomini in questo 2023, In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’amministrazione comunale di Pontedera organizza alcune iniziative che si terranno il 24 e il 25 novembre alla biblioteca Gronchi e il teatro Era.

Venerdì 24 novembre, dalle 10,30, la biblioragazzi della Gronchi ospiterà "Nessuno è solo e io avrò cura di te", un incontro a cura della Asl Toscana Nord Ovest, promosso da Consultorio, Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Lotti di Pontedera e Servizi sociali della stessa Asl. Nell’occasione verranno anche spiegate le modalità di intervento quando in ospedale, o in uno dei servizi territoriali, si presenta una donna che ha suito violenza fino all’attivazione del codice rosa.

Il giorno successivo, sabato 25, al teatro Era, "Il Paradiso al primo piano", una lezione-spettacolo della compagnia Semi Volanti per studentesse e studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori della Valdera, in collaborazione con la commissione Pari Opportunità dell’Unione Valdera.

Nel pomeriggio, dalle 16, ancora alla biblioteca Giovanni Gronchi, esposizione degli elaborati realizzati nelle classi medie e superiori di Pontedera. Il progetto, "Un racconto per immagini e parole", ha visto infatti la realizzazione di una mostra che sarà visitabile alla biblioteca fino al 9 dicembre prossimo e che è aperta a tutti.