’Stop guerra’, cento città in piazza Manifestazione davanti al comune

PONTEDERA

Cento città in piazza per la pace a un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina a causa dell’invasione della Russia. Tra queste c’è anche Pontedera dove stamani alle 11, in piazza Cavour, davanti al palazzo comunale, ci sarà una manifestazione promossa dalla Tavola della pace e della cooperazione. Oltre a enti pubblici e associazioni aderiscono all’iniziativa anche gli istituti superiori cittadini Itcg Fermi e Ipsia Pacinotti – che saranno rappresentati da delegazioni di studenti – e le scuole Secondarie di primo grado di Fauglia e Crespina Lorenzana. Il titolo dell’iniziativa è "In piazza per la pace. Fermiamo la guerra in Ucraina". Con la manifestazione gli organizzatori intendono ribadire, a un anno dallo scoppio del conflitto (era il 24 febbraio 2022), la solidarietà al popolo ucraino e la pace come unica soluzione percorribile.

"L’invasione russa in Ucraina, violando la Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, continua con azioni atroci – si legge in una nota dell’Unione Valdera – provocando indicibili sofferenze, immani distruzioni, centinaia di migliaia di sfollati, di feriti, di morti. Come in altre centinaia di città italiane ed europee, la Valdera scende in piazza nello spirito della grande manifestazione unitaria nazionale del 5 novembre esprimendo solidarietà al popolo ucraino e alle vittime di guerre, violenze, repressioni e discriminazioni".

Ci saranno riflessioni e pensieri da parte degli studenti delle scuole e letture da parte degli attori di ViviTeatro. Aderiscono i comuni della Tavola della Pace: Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Terricciola e le associazioni Acli di Buti e Pontedera, Anpi Pontedera, Arci comitato Valdera, Arci servizio civile Valdera, Il Romito, associazioni Arturo, Bhalobasa, Crescere Insieme, La Pace, Senza Confini, Servas Porte aperte, Auser Pontedera, Azione cattolica Duomo Pontedera, Caritas e Unità Pastorale città di Pontedera, Cgil provinciale Pisa, Cisl provinciale Pisa, Uil provinciale Pisa, Cif Pontedera, circolo Laudato Sì Pontedera-Valdera, Movimento Shalom, Pubblica Assistenza Fornacette, Pubblica Assistenza Pontedera, sezione Soci Coop Valdera.