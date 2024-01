Stop alle macchine in corso Mazzini. Ecco le cinque "isole di fiori". Deidda: "Arredi urbani e sicurezza"

SANTA CROCE

In corso Mazzini sono state posizionate le fioriere per evitare il passaggio delle auto. Il progetto era stato approvato lo scorso ottobre. Tra mercoledì e ieri i vasi in corten, materiale resistente color ruggine, sono stati installati in cinque punti strategici della strada principale del centro storico di Santa Croce. Vale a dire all’inizio lato Fucecchio e in prossimità delle vie Genovesi, Ciabattini, Buoni e Lami.

"Con questi che sono veri e propri arredi urbani – dice la sindaca Giulia Deidda – vogliamo migliorare la sicurezza e la fruibilità del centro di Santa Croce. Si tratta, di una riqualificazione del centro. Grazie al posizionamento delle fioriere impediamo il transito dei veicoli che ad oggi costituisce un forte pericolo particolarmente avvertito dagli abitanti, dai commercianti e in generale dai frequentatori del paese. Sono stati anche installati dissuasori nel perimetro di piazza Garibaldi e in alcune zone di piazza Matteotti per restituirne la percorribilità pedonale e in sicurezza. Sono cubi realizzati con lo stesso materiale delle fioriere del corso, in corten".

"Questo intervento è stato realizzato dall’amministrazione comunale con risorse proprie, pari a circa 65 mila euro, rispondendo così alle richieste dei commercianti che a più riprese ci avevano sollecitato – conclude la sindaca Deidda – E’ solo l’ultimo di una serie di investimenti sul rilancio del centro storico partito nel 2016 con la riqualificazione di piazza Matteotti e la nuova viabilità e successivamente con la riqualificazione di piazza Garibaldi e via Turi per un importo complessivo di oltre un milione di euro".

Critico Alessandro Lambertucci, capogruppo della minoranza Per un’altra Santa Croce.

"Quello che non capisco é il perché alle nostre interpellanze la maggioranza ha sempre risposto che non si potevano mettere dei dissuasori per motivi di sicurezza e poi vengono installati addirittura questi manufatti – dice Lambertucci – Se ci avessero ascoltato sarebbero bastate due telecamere, ai due lati del paese, per eliminare il traffico su corso Mazzini. Inoltre gli amministratori avrebbero fatto cassa per il Comune dalle infrazioni. Amministrazione incoerente e spendacciona completamente fuori da ogni logica e dal tempo che viviamo".

