Stop alla tassa di soggiorno Pomarance fa marcia indietro "Sospendiamo la riscossione"

Non ci sono solide premesse per proseguire, e ecco che la new entry a livello di balzelli, la tassa di soggiorno, viene sospesa nell’anno in corso. Il verdetto giunge dal consiglio comunale di Pomarance: quale motivo ha indotto il Palazzo di piazza Sant’Anna a ingranare la retromarcia sull’istituzione della tassa per i turisti, fatto che la giunta aveva iniziato a apparecchiare da mesi? Un sentimento di malumore che è serpeggiato fra gli operatori del settore. Ecco, in soldoni, la decisione vergata nero su bianco in una delibera di giunta comunale: "Per il solo anno 2023 l’istituzione dell’imposta di soggiorno è da ritenersi sperimentale e se ne sospende la riscossione, in attesa del perfezionamento dei procedimenti di riscossione e rendicontazione e della necessaria formazione degli operatori".

La spinta a frenare l’imposta di soggiorno, come detto, è soffiata da preamboli cristallini: il primo punto riguarda proprio il settore turistico, che ha potuto contare negli scorsi anni in un numero importante di presenze, circa 70 mila presenze nel 2021. Nel percorso di confronto con le categorie del settore, sono venute a galla ritrosie e difficoltà per inglobare i balzello turistico. Quali? "Negli incontri è stato sottolineato che molte strutture ricettive avrebbero già gran parte delle prenotazioni per la stagione 2023, in molti casi con acconti già versati – recita l’atto del consiglio comunale - e che si troverebbero in difficoltà nel richiedere ulteriori somme per imposta di soggiorno agli ospiti, molti dei quali clienti abituali. Inoltre è stato fatto presente dagli operatori turistici che l’imposta di soggiorno potrebbe avere effetti deterrenti sul settore turistico e che molti potrebbero disdire le prenotazioni".

E ancora: "Sono state sottolineate le difficoltà relative alla gestione procedurale del gettito connesse al riversamento delle somme al Comune ed alla rendicontazione dell’agente contabile, attività che gli operatori dovranno imparare a eseguire ma per le quali occorrerò adeguata formazione e informazione che si ritiene che gli operatori stessi difficilmente potranno acquisire nel poco tempo a disposizione prima dell’entrata in esercizio dell’imposta di soggiorno come previsto dalle delibere di approvazione del regolamento e delle tariffe". Da qui, il dietrofront dell’amministrazione comunale, che "ha potuto constatare la fragilità del settore e ha voluto dare ascolto alle preoccupazioni degli operatori e alle obiezioni all’introduzione della tassa di soggiorno".

Ilenia Pistolesi