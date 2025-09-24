Stop alla Tari troppo salata, il Comune passa ai cassonetti intelligenti

Il Comune fa chiarezza: "Le bollette della Tari 2025 che stanno arrivando in questi giorni ai cittadini con sensibili aumenti, riguardano i costi del servizio di raccolta e smaltimento sostenuti dall’amministrazione nel 2023 (3.611.158 euro), costi validati nel maggio 2024 dalla precedente amministrazione". Il costo del servizio ha registrato un progressivo e costante aumento. "È bene precisare che la Tari non è una tassa che rimane nelle casse del Comune – viene spiegato – : si tratta di una partita di giro, interamente destinata al gestore unico del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Purtroppo, l’impostazione del sistema di raccolta “porta a porta”, introdotto negli anni scorsi, è risultata fallimentare soprattutto per la vastità del nostro territorio (oltre 80 km2) e per la presenza di molte case sparse: questo rende il costo del servizio particolarmente oneroso".

Per questo motivo, l’attuale amministrazione ha deciso di passare ai cassonetti intelligenti, "che permetteranno di contenere i progressivi aumenti registrati in questi anni". Il progetto è già stato accolto dall’Ato Toscana Costa, che ha deciso di partecipare a un bando regionale, redatto per migliorare la raccolta dei rifiuti, che prevede un finanziamento a fondo perduto fino all’80% dell’investimento. "L’introduzione dei cassonetti intelligenti partirà entro la fine dell’anno dalle frazioni Perignano, Lavaiano, Quattro Strade, Le Casine, Spinelli – spiega il Comune – per poi estendersi gradualmente a tutto il territorio comunale, là dove sarà possibile realizzare le piazzole. La scelta del cassonetto che un anno fa, quando venne proposta agli enti interessati, era stata vista con scetticismo, ora ha fatto breccia, e anche Terricciola, Chianni e Lajatico avranno questo modello di raccolta. La scelta di cambiare non solo mira a una maggiore sostenibilità economica, ma anche a garantire libertà di conferimento e un migliore decoro".