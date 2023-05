Stop al gioco d’azzardo Due nuovi sportelli

Due nuovi sportelli di ascolto contro i rischi del gioco d’azzardo. Li inaugura domani alle 18 la Caritas della diocesi di San Miniato per potenziare l’impegno sul territorio su un fronte diffiicile e in crescita, un fenomeno trasversale in continua evoluzione, che conta numeri impressionanti. Secondo l’ultimo report presentato nei mesi scorsi nei comuni della diocesi sono stati spesi oltre 183 milioni di euro, ne sono stati vinti 149 e alla fine sono stati bruciati 34milioni e 300 mila euro. Il banco, appunto, vince sempre. Il gioco seduce, ammalia e rovina. E dii gioco, purtroppo, si può anche morire. I nuovi sportelli, attivati grazie alla collaborazione con la cooperativa sociale "Il Cammino", ente coordinatore dei due progetti regionali riferiti al disturbo da gioco d’azzardo, "Game-L-Over" e "Velia", rivolto alla popolazione femminile, avranno ciascuno un’apertura quindicinale: il primo e il terzo martedì del mese nei locali della parrocchia Santo Stefano Protomartire, a Ponte a Elsa, dalle 16 alle 18, e il secondo e il quarto martedì del mese, alla Misericordia di San Pietro alle Fonti, a La Scala, sempre dalle 16 alle 18. Gli sportelli forniranno un servizio di ascolto, di orientamento e di accompagnamento verso i servizi sociali dedicati alla dipendenza da gioco d’azzardo non solo alle persone che vivono la dipendenza come giocatore o giocatrice, ma anche ai familiari coinvolti.

Gli sportelli Caritas sul territorio saranno presentati domani durante l’evento "Ascoltare e fare rete: caposaldi contro il gioco d’azzardo", al quale interverranno, per i saluti istituzionali, Simone Giglioli, sindaco del comune di San Miniato, padre Tiziano Molteni, parroco di Ponte a Elsa, e Gabriella Bartoli della Confraternita di Misericordia di La Scala. L’incontro, poi, si concentrerà sui temi dell’impegno Caritas e dell’importanza di fare rete, dei dati territoriali del gioco d’azzardo, dei rischi e della prevenzione, sui quali interverranno don Armando Zappolini, direttore di Caritas San Miniato e portavoce della campagna nazionale "Mettiamoci in gioco", Emiliano Contini, coordinatore del progetto "Game-L-Over", ed Elena Maria Caciagli, assistente sociale della cooperativa "Il Cammino" e coordinatrice del progetto regionale "Velia".

Carlo Baroni