Stop ad alloggi non idonei e sovraffollati

SANTA CROCE

"Uno strumento che, aggiunto ad altri messi i campo in questi anni, promuove la messa in sicurezza delle tante case in affitto al fine di garantire livelli più alti di bellezza e vivibilità sopratutto del nostro centro storico". Lo dice la sindaca Giulia Deidda a commento dell’approvazione da parte del consiglio comunale (con i voti della maggioranza, l’astensione di Per un’altra Santa Croce e il no di Enzo Oliveri) del "Regolamento per il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa", il documento che dichiara "l’idoneità di un alloggio ad ospitare un determinato numero di persone rispetto ai vani di cui è composto e la rispondenza dello stesso ai requisiti igienico sanitari". E’ arrivato il momento, per molti proprietari che affittano case, di mettere mano al portafoglio e di migliorarle. "La scelta di regolamentare le modalità per il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa si pone l’obiettivo di integrare la verifica e il monitoraggio di tutta la certificazione necessaria a tale scopo – si legge nella nota del Comune – Fino ad oggi, per il rilascio dell’idoneità alloggiativa, il controllo si basava sulla mera rispondenza del numero degli occupanti rispetto ai vani di cui l’alloggio era composto, lasciando alle autocertificazioni tutta la parte relativa alla idoneità degli impianti e dei requisiti igienico sanitari". "Si realizza uno dei punti del programma di mandato – conclude la sindaca Deidda – Il Comune si dota di uno strumento con cui andare ad aumentare la sicurezza e garantire una maggiore qualità degli standard abitativi degli alloggi del nostro territorio".