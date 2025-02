"Stimolare riflessioni su rifiuti e riciclo"

L’azienda Revet di Pontedera entra a far parte dei sostenitori del Campionato di Giornalismo che sta per iniziare coinvolgendo i bambini di quarta e quinta elementare e i ragazzi delle tre classi della Secondaria di primo grado. "Lo stabilimento Revet di Pontedera è cruciale per la nostra regione, perché riceve gli imballaggi in plastica, alluminio, acciaio e tetrapak raccolti separatamente da tutti i cittadini toscani – spiega Alessia Scappini, amministratore delegato dell’azienda – a Revet gli imballaggi vengono nuovamente divisi per tipologia di materiale, per colore, dimensione e peso. Solo così infatti possono essere riciclati e riutilizzati dall’industria". "Praticamente a Pontedera arrivano rifiuti ed escono risorse, che diventano tali soltanto grazie al lavoro di centinaia di persone, a tanta energia e a tanta tecnologia – dicono da Revet – La raccolta differenziata dunque va fatta, ma soprattutto va fatta bene, perché solo grazie a una buona raccolta da parte dei cittadini e a un efficiente industria del riciclo, i rifiuti possono tornare a rivivere, risparmiando le risorse naturali".

"Iniziative come questa del Campionato di giornalismo – – ancora le parole di Alessia Scappini (nella foto) – sono quindi occasioni importanti per noi perché ci consentono di stimolare nei ragazzi riflessioni importanti sui temi del riciclo e dell’economia circolare. Ed è quello che cerchiamo di fare anche noi, nel nostro piccolo, ospitando ogni anno migliaia di ragazzi delle scuole Secondarie di primo grado e Secondarie di secondo grado che vengono a visitare lo stabilimento di Pontedera da tutte le province della Toscana e anche da fuori della nostra regione".

"Revet è anche l’unica azienda italiana a chiudere l’intera filiera del riciclo delle plastiche miste, gestendo direttamente la raccolta sul territorio, le selezione degli imballaggi e il riciclo degli imballaggi plastici misti, fino alla produzione della materia plastica rigenerata, con cui vengono stampati oggetti che tornano sul mercato", fanno sapere dall’azienda che ha sede in viale America a Pontedera.