Stilisti in erba per la pelle al vegetale

Nuova edizione per il progetto di formazione rivolto ai giovani aspiranti designer provenienti dalle più prestigiose scuole di moda e design internazionali, prenderà il via lunedì 20 maggio a San Miniato. Craft the Leather è un progetto del Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale del distretto. Craft the Leather nasce con lo scopo di promuovere un prodotto toscano d’eccellenza lavorato dalle sapienti mani dei maestri conciatori del Distretto del Cuoio Toscano, la Pelle Conciata al Vegetale in Toscana. Questa edizione – spiega una nota – sarà ancora un’ esperienza immersiva in tutti gli aspetti della pelle conciata al vegetale: dalle visite in conceria con la scoperta dei metodi di produzione all’aspetto creativo, di sperimentazione e tecnica attraverso il workshop artigianale. Sarà richiesto ad ognuno dei partecipanti di creare una collezione di tre pezzi.