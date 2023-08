Stelle, Ville e Meraviglie Ecco il El Burro del Tiempo

Ultimo appuntamento con il festival ‘Stelle, Ville e Meraviglie 2023’. Un’ottava edizione del festival che ha visto una grande partecipazione di pubblico per una serie di concerti di grande qualità. Sicuramente la maggiore dimensione internazionale del cast ha contribuito alla crescita di questo piccolo festival che è uno dei pochi ancora ad ingresso gratuito. Vale la pena di citare gli splendidi concerti della band svedese di Jesper Lindell, della cantante afroamericana Sharon Clark, splendidamente accompagnata dal Daniele Gorgone trio, gli splendidi tocchi acustici della leggenda inglese Kevin Dempsey e di Oscar Bauer, ma anche i concerti dei raffinati Note Noire, il combat folk dei Train de Vie e i divertentissimi Baluba Shake.

Insomma, sette splendidi borghi della provincia di Pisa trasformati per una sera in palcoscenici d’eccezione a diretto contatto con il pubblico, con la possibilità di annullare la consueta distanza tra pubblico e artista. In questo caso il borgo di Partino si trasformerà magicamente per una notte nel più scatenato dei club all’aperto. La serata conclusiva di martedì 22 Agosto a Partino, frazione di Palaia, vede il ritorno di El Burro del Tiempo, un quartetto con blasonati musicisti toscani attivi a livello internazionale che ripercorrerà le grandi pagine del jazz e del blues con la libertà dei veri interpreti e con il rigore stilistico dei conoscitori profondi. Un concerto coinvolgente e di gran livello. Protagonisti del concerto sono Alex J corsi (chitarre e voce), Cris Pacini (alto e soprano sax), Alberto Dessy (batteria) e Andrea Lupi al basso elettrico.