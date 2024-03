Stefano Matteoli e la tragedia in Sud Africa: muore nell’auto ribaltata, era in vacanza con la famiglia

Cascine di Buti (Pisa), 3 marzo 2024 – Il dramma in Sud Africa, dove si trovava in vacanza con la moglie: Stefano Matteoli, informatico di 43 anni di Cascine di Buti, che era alla guida del mezzo, ha perso la vita; la moglie è rimasta ferita ed è finita in osservazione in ospedale, mentre sono rimasti illesi i due figli di 10 e 8 anni. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi ed ha trasformato la vacanza in tragedia: l’auto, da quanto abbiamo appreso, si sarebbe ribaltata dopo aver preso un dosso e per il conducente non c’è stato scampo. La notizia è piombata come un macigno nel piccolo paese della Valdera dove vivono i genitori ed altri parenti dell’informatico che invece, da alcuni anni risiedeva a Roma con moglie e figli. "Subito, appreso l’accaduto, un cugino ha immediatamente preso il volo – dice il sindaco Arianna Buti –. La famiglia si è messa in contatto con noi e, per quanto nelle nostre competenza, come amministrazione abbiano fornito tutto il supporto necessario per il disbrigo delle pratiche che saranno necessarie anche per il rientro della salma. Su questo fronte c’è una burocrazia abbastanza complessa anche in ragione del fatto che il Sud Africa non ha convenzioni con il nostro Paese".

I resti mortali di Stefano Matteoli rientreranno nei prossimi giorni. E le esequie si terranno a Cascine di Buti, dove il 43enne ha ancora gli amici degli anni della scuola e della gioventù: aveva giocato da portiere nella squadra amatori della Butese e aveva suonato anche con una band locale. Successivamente la sua vita è stata altrove per ragioni professionali e di carriera. L’informatica lo ha portato in giro per il mondo:fra le varie tappe l’università in Svezia, poi alla Northumbria University per un master in project management. Successivamente ha fondato società e raggiunto importanti traguardi professionali, costruendo allo stesso tempo una bellissima famiglia con la moglie Svetlana e di figli. Una vita pienamente felice e realizzata. Quando tutto è crollato era in vacanza con loro, le persone che aveva più care al mondo. Insieme a quelle di Cascine di Buti, i suoi genitori, che hanno avuto lui come unico figlio.

L’orologio della vita, però, aveva rimesso drammaticamente le lancette al 21 febbraio scorso, per Stefano Matteoli: la sua auto sbanda, si ribalta, finisce tutto; per il 43enne – un uomo solare, ci dicono, innamorato della vita e che sapeva girare il mondo – non c’è stato nulla da fare. Le esequie saranno celebrate da don Federico: "Non sono fissate, aspettiamo il rientro, sono in contatto con la famiglia, al momento non posso dire altro". Solo dolore.