Buti (Pisa), 2 marzo 2024 – Tragedia in Sudafrica dove un uomo di 43 anni originario di Cascine di Buti, Stefano Matteoli, è morto in seguito a un incidente stradale. L’uomo era alla guida di un’auto che si è ribaltata dopo aver preso un dosso. Sulla vettura, insieme a Matteoli, viaggiavano anche la moglie e i due figli di 8 e 10 anni. La famiglia si trovava in Sudafrica per una vacanza. I funerali si svolgeranno a Cascine di Buti.