Stavolta non è emergenza "Donazioni di sangue Stato di... necessità"

Grazie alle molte iniziative promosse a livello regionale, e che hanno visto scendere in campo i centri trasfusionali di Pontedera e Volterra, questa estate non sarà scandita da una vera e propria emergenza sangue, ma da "uno stato di necessità", per dirla con le parole del dottor Fabrizio Niglio, direttore dell’area di medicina trasfusionale dell’Asl Toscana nord ovest. L’estate è la stagione in cui la carenza di sangue si fa ancora più imponente subendo un calo fisiologico ma, a detta del dottor Niglio, il sistema riesce a tenersi in piedi. Con la doverosa premessa che donare sangue rappresenta un gesto capace di salvare le vite sempre, senza distinzioni di stagioni.

"Quest’anno, grazie a un programma regionale che prevede e ha previsto una serie di azioni mirate per incrementare le donazioni di sangue e plasma, vedi i ‘Plasma Day’ al centro trasfusionale di Pontedera, il quadro ci consegna una situazione dall’andamento buono per quanto riguarda la raccolte di sangue - sottolinea Niglio - e questo grazie anche a una campagna di sensibilizzazione che ha portato donatori in più". Ma il bisogno costante di donatori non va in vacanza con l’estate. "L’estate è la stagione per antonomasia che registra un calo di donazioni. Motivo per cui, seppur di fronte a cornici che attualmente non parlano di emergenza, c’è bisogno di recarsi nei centri trasfusionali per donare. Vi è necessità – prosegue il dottor Niglio – e questo per svariati motivi. In estate cala il numero di donatori, ma non il bisogno di sangue che, anzi, può farsi più urgente, vuoi perché la popolazione aumenta in virtù dei flussi turistici, e di conseguenza possono aumentare le emergenze, vuoi perché abbiamo richieste in più di sangue che arrivano proprio da persone in vacanza che seguono percorsi trasfusionali. E non dimentichiamo mai i nostri pazienti, quelli che vivono nella zona, per i quali la necessità vitale di fare trasfusioni non va in ferie".

Insomma, non sarà emergenza, ma è necessario tenere alta la guardia. "C’è ancora bisogno di più donatori possibili, soprattutto per alcuni gruppi sanguigni, come lo 0 negativo – conclude il dottor Niglio – per questo gruppo i donatori sono pochi, eppure è il sangue ‘universale’, trasfuso in ogni tipologia di emergenza sanitaria. Il mio invito è quello di andare nei centri trasfusionali dei due ospedali del territorio e donare".

