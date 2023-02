"Stanzieremo fondi per salvare la casa di riposo"

SAN MINIATO

"La casa di risposo sarà salvata". Lo sottolinea il sindaco Simone Giglioli annunciando che nel giro di un mese ci sarà anche uno stanziamento economico da parte dell’amministrazione comunale per supportare le difficoltà che sta attraversando il Del Campana Guazzesi. La casa di risposo di San Miniato, come noto, a causa delle pandemia e dei rincari energetici si trscina da tre anni un rosso di bilancio che ne ha messo pericolosamente a rischio il futuro. Una situazione finanziaria a seguito dalle quale l’intero Cda si è dimesso in blocco.

"Procederemo anche al rinnovo del Cda o, più probabilmente, andremo alla nomina di un commissario, proprio per l’eccezionalità della situazione in atto - sottolinea il sindaco –. In questo senso una decisione ancora non è stata presa. Ma la prenderemo nelle prossime settimane".

Il primo cittadino sottolinea anche come allo stanziamento economico sarà accompagnata la stesura di un piano operativo che consenta, successivamente, alla struttura di camminare con le proprie gambe: "un piano d’intervento concreto, lavoreremo sui costi, attiveremo delle convenzioni – precisa Giglioli –. E’necessario rimettere in sesto il Del Campana Guazzesi perchè riparta pienamente, in sicurezza, con la sua autonomia. E’ sempre stato questo, fin dall’inizio, il nostro obiettivo. Il Comune, tuttavia, è evenidente, non potrà intervenire tutti gli anni;: altrimenti un intervento straordinario, come quello che daremo, diventerebbe un intervento ordinario che non ritengo possibile".

"Anche la Regione – conclude Giglioli – ci auguriamo che faccia la propria parte, perchè le case di riposo non ce la fanno ad andare avanti. Non solo la nostra, infatti, è in forte difficiltà".

Carlo Baroni