Stalking anche ai danni di un minore

Un processo per atti persecutori sia ai danni della ex moglie che del figlio della donna. Un 50enne della Valdera dovrà difendersi dall’accusa di stalking dopo che ne è stato disposto il rinvio a giudizio: il processo inizierà il prossimo luglio. I fatti contestati sono avvenuti in Valdera – omettiamo ogni riferimento a tutela delle parti offese, di cui una appunto ancora di minore età – dal 2017 al 2022. Secondo l’impianto accusatorio – pubblico ministero Sisto Restucia – l’uomo tenne nei confronti della ex comportamenti ingiuriosi ed aggressivi in svariate circostanze. Vittima dei comportamenti dell’uomo, secondo l’accusa, sarebbe stato anche il figlio della ex che avrebbe pedinato e molestato in più occasioni. Una serie di condotte che, per la procura, avrebbero gererato nelle parti offese ansia e paura per la propria incolumità. Da qui l’accusa di stalking. L’imputato è difeso dall’avvocato Gino Doveri. La ex ed il minore sono tutelati dall’avvocato Francesca Zuccoli. L’uomo ha in corso, si apprende, anche un altro procedimento in tribunale a Pisa per minacce e molestie ai danni degi ex suoceri.

C. B.