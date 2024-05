Stalkerizza la ex e le cosparge la casa di benzina, poi apre il gas. Arrestato

Volterra, 11 maggio 2024 – Non si rassegnava alla fine della relazione e per questo aveva cominciato a tempestare la ex con telefonate e messaggi. Dopo i continui rifiuti di lei, aveva assunto comportamenti così violenti da indurre la donna a rivolgersi ai carabinieri. Nonostante ciò, si è introdotto in casa sua ed ha cosparso gli ambienti di benzina, lasciando poi il gas della cucina aperto.

Una tragedia sfiorata ed evitata soltanto grazie alla prontezza dei carabinieri: sono stati loro ad aprire le finestre, staccare la corrente elettrica e chiamare i vigili del fuoco, che per precauzione hanno fatto evacuare anche i vicini. Il protagonista della vicenda è un uomo che vive in uno dei comuni del territorio di Volterra, finito in manette con l’accusa di atti persecutori.

Tutto è cominciato nel momento in cui la sua relazione con una giovane donna è terminata. Inizialmente ha cominciato a tempestarla di telefonate e messaggi, poi è diventato violento. La ragazza si è quindi rivolta ai carabinieri, ma nonostante ciò l’ex continuava ad aggirarsi nei pressi dell’abitazione, cercando un contatto con lei.

La donna ha quindi deciso di spostare la propria dimora presso conoscenti, ma nonostante questo, l’ex si sarebbe introdotto dal lucernario in casa della giovane, dopodiché ha aperto il gas della cucina e cosparso gli ambienti di benzina.

Dopo aver messo in sicurezza il luogo, i carabinieri hanno perquisito la casa dell’uomo, trovando oggetti tendenzialmente compatibili con i reati commessi, tra cui due taniche vuote ancora odoranti di benzina. L’uomo è stato quindi arrestato.