Stagione al via con “Trucioli“

Riparte il teatro a Buti. Si comincia domenica 5 marzo alle 17.30 a teatro Vittoria di Cascine di Buti con lo spettacolo Trucioli, un progetto de Gli Omini, drammaturgia di Giulia Zacchini con Francesco Rotelli e Luca Zacchini prodotto da Teatro Metastasio di Prato in collaborazione con Gli Omini. Primo appuntamento della stagione "Di Luogo in luogo" diretta da Dario Marconcini. Un cartellone che, come ha detto il suo direttore artistico, annuncia la primavera con uno sguardo volto a rivelare i meccanismi del comico a giocare con i miti classici e a far luce su storie e protagonisti dimenticati.