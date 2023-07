Staffoli, rinasce l’asilo "Educazione alla musica e lezioni all’aperto"

SANTA CROCE

Cambio di gestione e rilancio della scuola materna "Carlino Paganelli" di Staffoli. Parrocchia e comitato di gestione hanno deciso di affidare la struttura

alla Fondazione Madonna del Soccorso presieduta da don Mario Brotini che ha già in gestione la scuola paritaria d’infanzia Sant’ Anna di Orentano. Della novità sono stati informate la sindaca di Santa Croce, Giulia Deidda – che ha confermato volontà di continuare a sostenere il rilancio della Paganelli" – e le famiglie dei bambini iscritti.

Il direttore della Fondazione, Riccardo Novi, insieme alla coordinatrice Linda Latella, ha illustrato il piano di rilancio: "Mantenimento e valorizzazione della chiara ispirazione cattolica, potenziamento deciso delle progettualità didattico-educative con inserimento dell’educazione al canto, alla musica e soprattutto all’outdoor education ed alle attività con il cavallo anche nel Parco ’Cresciamo insieme’, individuazione di un Istituto religioso capace di sostituire la comunità delle suore Figlie di Sant’Anna che lasciano la struttura per decisione della Madre regionale".

"Per questo sono state già individuate le suore Serve del Cuore Immacolato di Maria che hanno una pluriennale esperienza educativa e organizzano già da anni i campi estivi a Cerretti – spiega ancora Novi – La nuova comunità religiosa arriverà nel mese di settembre 2023 per supportare e arricchire la struttura scolastica di ispirazione cattolica". Prevista anche la "riorganizzazione interna degli ambienti e degli spazi e miglioramento degli stessi, maggior utilizzo dei social e altri strumenti di promozione e conoscenza della struttura, è stata aperta anche una pagina Facebook; la volontà è quella di rilanciare la struttura in stretta collaborazione con le famiglie, la parrocchia e l’intera popolazione per dare seguito ad una istituzione presente in paese sin dal 1946".

Per ogni ulteriore informazione è possibile visitare la pagina Facebook oppure chiamare il centralino dell’ente allo 0583 23699. "Si rinnova ancora l’invito a tutte le famiglie interessate a iscrivere i bambini alla scuola Carlino Paganelli per l’anno scolastico 2022-2023 quale servizio scolastico di qualità, innovativo e finalizzato a valorizzare il rapporto tra bambino e natura in un clima di serenità che, siamo convinti, sarà molto apprezzato", concludono il direttore Novi e la coordinatrice Latella.