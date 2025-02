Il 23 febbraio alle 18 al teatro di Lari, Agave Teatro in “Sputo, antimonologo di apprendistato“ , spettacolo scritto e diretto da Manuela Cherubini per Elena De Carolis, disegno e luci di Alessandro Maestrini. Sputo" è la fiaba oscura e necessaria di una giovane donna che lotta per liberarsi dal peso della violenza subita. È la storia di Nina, una sopravvissuta che cerca disperatamente di riconquistare il proprio corpo e la propria voce, strumenti che l’orrore ha tentato di soffocare. Un viaggio necessario verso la liberazione fisica, emotiva e simbolica.