Sputafuoco, minotauri e trampolieri Bientina, sarà un ritorno in grande stile

Questa sera è notte di miracoli per le vie del centro di Bientina. La festa del commercio organizzata dal Centro commerciale naturale I Love Bientina con il patrocinio del Comune e il sostegno di Confesercenti prenderà il via alle 19 con il centro storico invaso da cibo, intrattenimento, spettacoli artistici e itineranti di trampolieri, sputafuoco, minotauri e tante altre creature provenienti da paesi lontani. In piazza Vittorio Emanuele II dalle 20.30 si alterneranno le esibizioni di un giocoliere e di spettacoli con il fuoco, fino alle 23 quando saliranno in cattedra in dj di Ardesia per far ballare la piazza fino a tarda notte. In piazza Martiri della Libertà si alterneranno bolle di sapone ad un acrobata per tutta la sera. In via XX settembre giochi in legno e attività per bambini, in via del Vecchio Porto spettacolo con hula hoop. E poi le esibizioni itineranti. Per Bientina è un ritorno alla festa del commercio in grande stile.