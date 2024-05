Minuti di paura al fast food: banda di ragazzi spruzza spray al peperoncino

Pontedera (Pisa), 15 maggio 2024 – Incubo atti-violenti alla Galleria del Cineplex. Il fatto è avvenuto lo scorso fine settimana, ma solo ieri, la notizia è stata portata alla luce. Un episodio grave, simile a uno avvenuto sempre nella stessa realtà commerciale, ma un anno. All’epoca fu protagonista una sola persona, mentre questa volta si è trattato di una vera e propria banda. Venerdì scorso, intorno alle 20, un gruppo di giovani ha creato momenti di terrore nel centro commerciale, in particolare al Burger King dove hanno scaricato lo spray urticante causando disagi e malori tra i dipendenti e i clienti. Si è persino reso necessario l’intervento del 118 e dei carabinieri. E una persona, affetta da asma, è stata portata al pronto soccorso perché aveva difficoltà a respirare. A dare la notizia è la UilTucs Toscana: "Fatti gravissimi che mettono a rischio la vita delle persone e che non possono più essere catalogate come bravate o scherzetti. Episodi come questi sono già stati segnalati, in passato, sia dai commercianti del centro che dai lavoratori, proprio per richiedere una pianificazione più efficace e prolungata della vigilanza interna. Aumento della vigilanza al momento non ancora realizzato e certamente concausa di queste scorribande impunite".

Il sindacato non si concentra solo sul singolo episodio, ma una serie di episodi che a loro dire stanno creando allarme: "A Pontedera la sicurezza dei lavoratori è a rischio. La denuncia parte da una situazione segnalata ormai da mesi dai numerosi lavoratori che operano nelle attività economiche della cittadina". Il dito è puntato su un "gruppo di ragazzi dal comportamento violento che mette a rischio la sicurezza dei cittadini che frequentano quella zona ed ancora di più di chi in quell’area commerciale ci lavora dalla mattina alla sera ed è costretto a convivere con continui atti di vandalismo che arrivano sino alla violenza nei confronti dei lavoratori del centro".

La Uiltucs Toscana "continuerà anche a Pontedera la sua azione di denuncia in materia di salute e sicurezza tramite uno specifico sportello dove le problematiche dei lavoratori possono essere affro ntate, anche in forma anonima. Chiediamo, per ò, anche all’amministrazione comunale ed a tutte le forze dell’ordine di fare la loro parte in modo da ripristinare una situazione di normalità e di sicurezza".