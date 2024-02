Sposi da record. Festa per San Valentino

Sarà ancora un grande momento di festa. Sono 177 le coppie di San Miniato a festeggiare, nel 2024, 50, 60 e 70 anni di vita insieme, un anniversario che l’amministrazione comunale celebrerà, per l’undicesimo anno consecutivo, con un momento di festa nel giorno di San Valentino, mercoledì 14 febbraio, a partire dalle 17, alla Casa Culturale a San Miniato Basso. Ben 127 di loro festeggiano 50 anni di matrimonio, 45 taglieranno il traguardo dei 60 anni insieme e 5 quello dei 70 anni di vita insieme. L’amministrazione comunale, come oramai da tradizione, li ha voluti invitare personalmente alla cerimonia nata proprio per festeggiarli. Dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco Simone Giglioli e del presidente del consiglio comunale Vittorio Gasparri, sarà consegnato alle coppie, in ricordo di questa iniziativa, un dono istituzionale, e sarà scattata una foto ricordo.