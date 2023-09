Sportello d’ascolto per adolescenti e genitori

Uno sportello di ascolto per gli adolescenti che hanno tra i 14 e i 18 anni, e uno per i loro genitori. Li ha organizzati l’unità funzionale consultori dell’Alta Valdicecina, la cui responsabile è la dottoressa Elisa Faldini. Gli sportelli saranno operativi fino al 30 novembre prossimo e hanno la funzione di accogliere domande, dubbi e necessità dei ragazzi nel periodo adolescenziale e dei genitori che avessero bisogno di supporto o confronto in questo periodo particolare dei loro figli. Entrambi gli sportelli sono aperti al consultorio di Volterra, che si trova alla ginecologia dell’ospedale Santa Maria Maddalena: lo sportello adolescenti è aperto il primo e il terzo giovedì di ogni mese, dalle 14:30 alle ore 17, lo sportello genitori è invece aperto il secondo e il quarto giovedì del mese, sempre dalle 14:30 alle 17. L’accesso è libero e gratuito, senza necessità di richiesta medica e prenotazione. I minori vi possono accedere anche non accompagnati. Per eventuali informazioni 0588-91725 (dal lunedì al venerdì in orario 15-19, oppure il sabato in orario 11-13) oppure inviare una email a [email protected] o a [email protected].