Sportability, 8 borse di studio per praticare volley a Santa Croce

Otto borse di studio messe a disposizione dai Lupi e dal Rotary per consentire ad altrettanti bambini di poter svolgere gratuitamente l’attività pomeridiana di volley e beneficiare del kit ufficiale targato Kemas Lamipel Santa Croce. Ieri mattina l’iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa. Presenti la sindaca Giulia Deidda, l’assessore allo sport Simone Coltelli, il past president Giorgio Bosco per il Rotary Santa Croce Montopoli comprensorio del Cuoio, il direttore generale dei Lupi Dario Da Roit e la dirigente scolastica del cCristiano Banti" Laura Cascianini. Le otto borse di studio vanno ai primi otto bimbi e bimbe classificati nel concorso di disegno a tema "pallavolo" organizzato da Rotary e Lupi. Frequentano la Primaria Carducci e sono stati accompagnati dalla

maestra Daniela Puccetti. Il progetto si intitola: "Sportability: tutti possiamo fare tutto" e ha avuto il patrocinio del Comune di Santa Croce. L’obiettivo è quello di garantire a tutti la possibilità di fare sport. La speranza del Rotary è che l’iniziativa possa essere sposata da tante altre associazioni sportive del territorio. Per quanto riguarda i Lupi Pallavolo, l’idea di un percorso simile è nata nel periodo estivo, sulla scorta di precedenti e positive esperienze, con l’idea

che nessuno fosse privato della possibilità di praticare sport. Inclusione e integrazione sono i valori che la Kemas Lamipel intende portare avanti coinvolgendo

altri soggetti interessati.