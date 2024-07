"Sport e salute" a scuola. Sacrifici e mangiare sano

SANTA MARIA A MONTE

Una giornata di "Sport e salute" alla scuola Secondaria di primo grado di Santa Maria a Monte per far riflettere gli studenti sull’importanza di una sana alimentazione, soprattutto quando si pratica uno sport. E’ intervenuto il nutrizionista Maurizio Vannini che ha sottolineato "l’importanza di una equilibrata distribuzione dei pasti durante tutta la giornata e ha suggerito di evitare cibi spazzatura e bevande dannose". Presenti l’assessore Romano Nieri in rappresentanza della sindaca Manuela Del Grande e alcuni giocatori del Pontedera calcio che hanno raccontato le loro esperienze nello sport e risposto alle domande degli studenti. "Il sacrificio la base per raggiungere gli obiettivi", hanno detto gli atleti granata. L’incontro si è concluso con con l’intervento dell’atleta di scherma paralimpica Alessia Biagini (nella foto) che ha parlato di sé e "l’importanza di non arrendersi mai nonostante le avversità e difficoltà che si incontrano lungo il percorso della vita". Al termine dei lavori il saluto finale del dirigente scolastico Alessandro Imperatrice: "Lo sport assume un’importanza rilevante nella formazione dei giovani, trasmettendo valori di grande rilievo, quali la lealtà, il rispetto e l’amicizia. La società di oggi, con il suo ritmo frenetico e spesso dietro a un pc, spesso si dimentica delle persone in quanto tali, così lo sport diventa un momento di gioco, ma anche di formazione".