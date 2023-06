Sport che abbraccia la solidarietà Festa al Di Lupo e il memorial Fogli

SANTA MARIA A MONTE

Lo sport, le società del comune di Santa Maria a Monte, Romano Fogli. Una giornata di solidarietà, quella di domani, con un filo conduttore tra Santa Maria a Monte, dove è in programma la Festa dello sport, e Granarolo, vicino Bologna, dove si svolgerà il Memorial Romano Fogli. Manifestazioni che hanno un duplice scopo benefico. Il sostegno alla Misericordia di Montecalvoli dalla Festa dello Sport e l’aiuto agli alluvionati della Romagna da parte del Memorial Fogli che è stato presentato in Comune a Bologna alla presenza della sindaca di Santa Maria a Monte, Manuela Del Grande e dell’assessore allo sport Romano Nieri e Mirko Fogli. A Granarolo (ore 16) giocheranno le squadre del consiglio comunale di Bologna, Granamica, Vecchie glorie del Bologna e Derbigum Tifosa del Bologna.

Più o meno alla stessa ora, fino a dopo le 22, allo stadio Di Lupo, che fa parte del centro sportivo dedicato a Fogli, a Santa Maria a Monte, Festa dello Sport per i cento anni del Santa Maria a Monte Calcio, la prima squadra dove Romanino mosse i primi passi da calciatore. L’iniziativa, ideata dal presidente Leonardo Rosi in collaborazione con la Polisportiva La Perla del presidente Simone Pistolesi, ha lo scopo di "promuovere lo sport a tutto tondo per i cittadini di Santa Maria a Monte" e vedrà coinvolte tutte le discipline sportive.

Ci sarà un quadrangolare di calcio tra SMaM, Cerretti, Atletico Montecalvoli e San Donato, dimostrazione di cani da salvataggio del Centro Cinofilo Valdera, Centro Ippico Il Pesco, danza con la scuola Espressioni, calcio giovanile con le squadre del Santa Maria a Monte e de La Perla, podismo con la Chiocciola, atletica leggera con La Perla Braccio Forte Braccio, calcetto con la gara tra Atletico SMaM e Super Tele calcio a 5, volley con le squadra della polisportiva La Perla, pattinaggio con Luna Rossa, cicloturismo e ginkana per bambini del Team Bike Ponticelli e calcio con la Perla Over 40. La Misericordia di Montecalvoli, infine, sarà presente con la dimostrazioni di primo soccorso, antincendio e nel proprio stand anche per la misurazione della pressione arteriosa.

g.n.