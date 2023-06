Sporco, topi morti e scarti. I Nas chiudono un’attività

Pontedera, 25 giugno 2023 - Carcasse di topi, deiezioni di animali, sporco e scarti di lavorazione di alimenti negli impianti del laboratorio dove vengono preparati i cibi e nel deposito alimenti. Una situazione al limite del raccapricciante è stata riscontrata dai carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazione e sanità) di Livorno in una attività di ristorazione e somministrazione di alimenti situata in un’area di confine del territorio comunale di Pontedera. Attività che è stata immediatamente chiusa. I militari del Nas – al comando del tenente colonnello Michele Cataneo – sono intervenuti con il supporto dei colleghi della compagnia di Pontedera durante uno dei tanti controlli che effettuano nel territorio di competenza in quelle che vengono definite le "attività di manipolazione e somministrazione di alimenti".

Il titolare dell’impresa del settore della ristorazione controllata e trovata in condizioni igieniche decisamente non adeguate è stato segnalato alle autorità amministrativa (Regione e Comune) e sanitaria (Asl). Lo stesso imprenditore dovrà anche pagarev una sanzione di oltre mille euro. I carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Livorno hanno contestato al titolare dell’attività di ristorazione di "detenere i locali dell’attività, adibiti rispettivamente a laboratorio e deposito alimenti, in precarie condizioni igienico sanitarie per la presenza di sporco pregresso e diffuso e di scarti di precedenti lavorazioni sugli impianti, sulle attrezzature e su tutti gli ambienti con presenza di roditori morti e deiezioni animali sulla pavimentazione".

Come primo provvedimento, i carabinieri del Nas hanno immediatamente disposto la chiusura e il sequestro dell’attività di ristorazione. Che potrà essere riaperta solo dopo un’accurata pulizia e sanificazione. Altri controlli sono in programma da parte del Nas per evitare che situazioni simili si possano ripresentare da altre parti.