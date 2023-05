Spazio allo street food "Poi restyling della piazza"

Ponsacco

Sarà un fine settimana di gusto e divertimento con il Ponsacco Street food che oggi, domani e domenica farà tappa a Ponsacco, in Piazza della Repubblica, per tre giornate all’insegna del cibo di strada di qualità, musica e intrattenimento. Un nuovo appuntamento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa con la collaborazione di CollEventi, Street Food Event Group e il patrocinio del Comune di Ponsacco. Il Ponsacco Street Food vedrà la partecipazione di alcuni dei migliori food truck con specialità gastronomiche della cucina italiana e una sezione speciale dedicata alla cucina internazionale, pronti a soddisfare tutti i gusti con la loro ampia offerta di cibo e bevande, oltre a uno spazio dedicato ai più piccoli che potranno divertirsi nella speciale area giochi.

"Un fine settimana ricco di buon cibo affiancato alla musica nella location di piazza della Repubblica, che ospiterà uno degli ultimi appuntamenti prima del restyling. L’augurio è che arrivino davvero tante persone per trascorrere delle belle serate con cibo di strada e tanto divertimento", afferma l’assessore al Commercio del Comune di Ponsacco Roberta Lazzeretti.

L’area della centralissima piazza sarà infatti interessata da un corposo rifacimento annunciato da tempo e che sta già procedendo, o è già stata ultimato, in altre aree della cittadina del mobile.

"Siamo felici per l’arrivo di questa iniziativa che segna il ritorno della bella stagione e degli eventi, e complessivamente siamo soddisfatti per il progetto di riqualificazione di piazza della Repubblica", ha dichiarato il presidente con delega al territorio Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli. "Per tre giorni Ponsacco ospiterà street food di ottima qualità con cucina locale e internazionale".

Spazio quindi ai cibi di strada da tutto il mondo per dare il via agli eventi programmati negli spazi aperti nella stagione che porterà all’estate.