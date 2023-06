Spaccio di metadone Guai in una casa del centro

PONTEDERA

Il rifornimento di metadone era in un appartamento del centro, abitato da due georgiani. I carabinieri della compagnia di Pontedera l’hanno scoperto durante una perquisizione domiciliare effettuata nel corso di un’indagine su alcuni furti avvenuti in zona. Nella casa dove vivono i due cittadini dell’Est, i militari hanno trovato 47 bottiglie di metadone, quasi certamente provento di furto e detenute ai fini di spaccio. Il metadone, infatti, è un oppioide sintetico, usato in medicina come analgesico nelle cure palliative e per ridurre l’assuefazione nella terapia sostitutiva della dipendenza da stupefacenti, ma da alcuni tossicodipendenti viene utilizzato come sostanza stupefacente.

Al momento della perquisizione e della scoperta delle 47 bottiglie di metadone, i due georgiani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuti nella cella di sicurezza della compagnia di Pontedera. Sono due uomin, rispettivamente di 45 e 38 anni.

Ieri mattina sono stati accompanati in tribunale a Pisa per l’udienza di convalida dell’arresto. Ma, alla fine, sono stati rimessi in libertà. Sono indagati a piede libero per la stessa ipotesi di reato, ma il giudice non ha convalidato l’arresto perché non è stato possibile trovare un traduttore di georgiano.

Ovviamente, le indagini dei carabinieri della compagnia di Pontedera vanno avanti per cercare di far luce sulla vicenda. In particolare per capire come i due georgiani sono entrati in possesso delle 47 bottiglie di metadone. E’ quasi certo chel’ingente numero di contenitori siano stati rubati. Ma, dove e da chi? Dove potrebbe essere possibile stabilirlo effettuando ricerche su eventuali denunce di furto sporte da Serd o reparti ospedalieri o farmacie. Da chi è più difficile. Nel caso venisse accertato che le 47 bottiglie sono state trafugate da una o più strutture, i due dovranno rispondere anche del reato di ricettazione oltre che quello di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

g.n.