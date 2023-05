Spaccio di droga, due giovani finiscono nei guai

PONTEDERA

Due giovani di origine straniera (un trentenne e un ventunenne) sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Pontedera per spaccio di droga. I due sono stati sorpresin in flagranza di reato mentre cedevano lo stupefacente a un tossicodipendente. L’arresto è scattato in pieno centro. I militari dell’Arno hanno notato i due e hanno deciso di monitorarne gli spostamenti e verificare chi incontrasseso. E proprio dal controllo delle persone incontrate dai due è emerso che avevano appena acquistato circa 2 grammi di hashish. I militari sono intervenuti bloccando i due uomini e la loro perquisizione ha permesso di rinvenire nella loro disponibilità 11 grammi di hashish suddivisa in dosi e la somma in contanti di 665 euro ritenuta provento dell’attività illecita. I due sono stati giudicati ieri per direttissima. Il giudice ha convalidato gli arresti e disposto l’obbligo di firma cinque giorni a settimana.