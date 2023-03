Spaccio alle Cerbaie Il caso in Senato

lI bosco della droga arriva sotto la lente del parlamento. L’allarme sociale è alto. "Serve fare di più", ha detto il senatore Dario Parrini in replica alle parole del sottosegretario Mef Lucia Albano. Il tema della sicurezza nei boschi delle Cerbaie e della lotta allo spaccio è approdato in aula al Senato. Ieri Albano ha risposto alla interrogazione scritta presentata lo scorso 5 dicembre dai senatori Dario Parrini e Ylenia Zambito, ricordando gli impegni e le azioni messe in campo dalle Prefetture e dalle forze dell’ordine – arresti, denunce, controlli e azioni sinergiche di carabinieri, polizia locale, Polizia di Stato e guardia di finanza: anche a seguito del comitato interprovinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si svolse lo scorso 17 novembre alla preeseza di tutti i sindaci dei Comuni interessati. Il sottosegretario ha precisato in aula come la situazione delle Cerbaie sia oggetto di attenzione costante da parte delle Prefetture competenti: in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica – ha precisato Albano – sono state analizzate anche quali ulteriori misure intraprendere per contrastare il fenomeno dello spaccio e dell’attività criminale correlata. Alle parole del sottosegretario ha replicato , appunto, lo stesso senatore Parrini, dicendo in sostanza "bene gli impegni e le parole ma servono più fatti, non si lascino soli i comuni; non bastano interventi spot".