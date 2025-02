Spacciatore arrestato nelle Cerbaie. Inseguito dai finanzieri nella boscaglia

ORENTANOLa guardia di finanza di San Miniato ha arrestato un marocchino quarantenne trovato con 29 dosi di droga (hashish e cocaina), sostanze da taglio, materiale per il confezionamento dello stupefacente, un coltello con una lama di 15 centimetri, 4 telefoni cellulari e una tessera sanitaria risultata rubata. Lo spacciatore è illegale sul territorio nazionale visto che non ha rispettato un ordine di espulsione. Per questo motivo il proprietario della casa dove vive in affitto a Orentano è stato denunciato per "favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio nazionale di uno straniero irregolare".

L’operazione dei militari delle fiamme gialle è stata portata a termine a Orentano e fa parte del contrasto allo spaccio nei boschi delle Cerbaie "nell’ambito delle determinazioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica in Prefettura".

Durante un servizio straordinario di controllo del territorio a Orentano, i militari hanno identificato sedici persone a ridosso dei boschi delle Cerbaie. Durante i controlli hanno notato movimenti sospetti nella boscaglia. Così hanno iniziato un inseguimento a piedi al termine del quale sono riusciti a bloccare lo spacciatore 40enne di origine marocchina. Che è stato arrestato e su disposizione della procura della repubblica è stato giudicato con rito direttissimo in tribunale. Al termine dell’udienza il giudice l’ha sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Dagli accertamenti è emerso che il quarantenne dal 2015 risulta essere irregolare sul territorio nazionale in quanto non ha rispettato un ordine di espulsione. Essendo domiciliato in una casa in affitto a Orentano, il proprietario dell’abitazione, un italiano di 67 anni, è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

