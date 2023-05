Spaccate e furti In manette trentenne

PONTEDERA

Un arresto per le spaccate del 2017 a Bientina e Calcinaia. Le indagini per le spaccate delle settimane scorse a Pontedera. I carabinieri hanno fermato e portato in casere un 30enne di origine marocchina che deve scontare 3 anni e 4 mesi di carcere perché nel 2017, in alcuni negozi e attività commerciali di Bientina e Calcinaia, aveva sfondato le vetrine con le griglie di ghisa dei tombini trovati sulle strade e portando via soldi e oggetti trovati all’interno degli stessi negozi. La pena è diventata definitiva e per questo motivo il trentenne è stato arrestato e accompagnato alla casa circondariale Don Bosco di Pisa dove sconterà la pena di 3 anni e 4 mesi.

Almeno lui è stato messo nella condizione di non ripetere questo tipo di reato. Odioso per chi lo subisce e per l’intera collettività perché in genere questi tipi di furti sono la conseguenza dei debiti che queste persone accumulano con chi vende loro la droga e per pagare rubano. Spaccano. Come è successo nei giorni scorsi a Pontedera in alcune attività del centro dove questo tipo di reati sono stati commessi in almeno quattro attività con la stessa metodologia, cioè lo sfondamento della vetrina con i tombini o i mattoni.

Altri furti sono stati messi a segno, sempre allo stesso modo, a Calcinaia e Vicopisano in due rivendite di tabacchi. Mentre un altro colpo ha visto come vittima Ideal Bimbo, il grande negozio dedicato ai bambini in via Tosco Romagnola a Fornacette dove i malviventi sono entrati sfondando una finestra. Relativamente a questi ultimi furti i carabinieri della compagnia di Pontedera stanno compiendo indagini e accertamenti anche tramite le telecamere di videosorveglianza e i sistemi di lettura delle targhe che sono presenti in città.

g.n.