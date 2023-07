'Sp 3' Bientina: mezzi pesanti, se ne parla in Regione

Al centro di attenzione c’è anche la Sp 3 Bientinese. Lo stop ai mezzi pesanti che superano le 7,5 tonnellate è la prospettiva a cui sta lavorando la Provincia di Pisa dopo aver valutato le condizioni dell’arteria che collega la Valdera e il casello autostradale dell’A11 ad Altopascio.

"Una decisione causata dalle cattive condizioni e dalla conformazione appiattita che caratterizza l’asfalto di questa strada che, facile intuirlo, non è sinonimo di sicurezza e stabilità", si legge in una nota di Cna Pisa si è seduta al tavolo con la Provincia e con i sindaci dei Comuni di Altopascio, Bientina, Buti e Castelfranco per provare a trovare una soluzione capace di calmierare i danni che deriverebbero dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti. "La strada, occorre ricordarlo, fu riaperta al transito dei mezzi pesanti attraverso un’intesa tra Regione e Provincia per collegare il casello autostradale di Altopascio e lo svincolo della Fi-Pi-Li di Pontedera in modo da alleggerire il traffico sulla superstrada – dice la coordinatrice sindacale di Cna Pisa Giulia Melighetti presente al tavolo -. Durante la riunione però, viste le attuali condizioni della Bientinese, la Provincia ci ha palesato la necessità di intervenire nuovamente sull’arteria ripristinando il limite di circolazione ai mezzi di 7,5 tonnellate, fatta eccezione per quelle imprese dislocate sul tratto viario o che non hanno alternative di percorrenza alla Bientina-Altopascio". Una decisione impattante per le tante aziende rappresentate da Cna che ha subito manifestato la sua contrarietà auspicando un intervento nel merito da parte della Ragione. "Con le altre associazioni e i sindaci abbiamo manifestato la nostra contrarietà - prosegue Melighetti – ad una decisione che, ben presto, si tradurrebbe in una spada di Damocle per le nostre aziende. Ecco che compattamente abbiamo richiesto di spostare la discussione della Bientinese e della viabilità in generale in ambito regionale".

C. B.